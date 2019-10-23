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عالم

ممثل ترامب: هجوم تركيا على سوريا أطلق عناصر داعش من السجون

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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كشف جيمس جيفري ممثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأزمة السورية، أن العملية العسكرية التي شنتها تركيا على شمالي سوريا سوريا أسفرت عن إطلاق سراح عدد من أكثر مقاتلي تنظيم داعش تشددا.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، فرار نحو 500 شخص من المعتقلين في سجون إرهابيي داعش في الشمال السوري.

من جانبه أكد مسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا لتحقيق وقف إطلاق نار بشكل دائم في شمال شرق سوريا وفق الاتفاق الأخير بين أنقرة وواشنطن.

وهدد المسؤول الأمريكي من أن أي تحرك عسكري تركي في نهاية الـ120 ساعة المتاحة لوقف إطلاق النار، وانسحاب الوحدات الكردية من شمال سوريا سيعد انتهاكا للاتفاق التركي الأمريكي ويؤدي لفرض عقوبات على أنقرة.

من جانبه، أكد مسئول كردي سوري أن قوات سوريا الديمقراطية أكملت انسحابها قبل انتهاء وقف إطلاق النار، ولكن تركيا تواصل الهجوم على شمال سوريا.

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