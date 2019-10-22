اللبنانيون يستمرون في اعتصامهم أمام البنك المركزي

استمر عدد كبير من المتظاهرين اللبنانيين، مساء اليوم الثلاثاء، في اعتصامهم أمام مصرف مصرف لبنان (البنك المركزي) في بيروت، احتجاجا على دوره في تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خلال السنوات الماضية.



وطالب المعتصمون بالقضاء على الفساد والإصلاح الفعلي من قبل الحكومة، وذلك وفق قناة "LBCI" اللبنانية.



فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الجيش اللبناني فتح طريق أوتوستراد الزهراني - صيدا - صور ويتجه نحو بلدة الغازية لفتح الطريق.



كما نجحت قوات الجيش في فتح طريق الاوزاعي، كما تم فتح طريق مثلث خلدة وسط إجراءات للجيش الذي يتواجد بكثافة في المنطقة، فيما عاد الاعتصام إلى منطقة الشوفروليه بعدما فتح الجيش الطريق أمام المعتصمين في المنطقة.



ويستمر اللبنانيون في الاحتجاج منذ الخميس الماضي مطالبين بمحاربة الفساد ورحيل الحكومة.