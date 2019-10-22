سر اعتذار سلوى خطاب عن المشاركة في "حب رايح جاي" (فيديو)

كشف الفنان ياسر صادق، سر انسحاب الفنانة سلوى خطاب، عن المشاركة في مسرحية "حب رايح جاي".



وقال خلال لقائه في برنامج The Insider، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إن الفنانة سلوى خطاب اعتذرت عن العمل لأن لديها تصوير أخر وطلبت تأجيل تصوير العمل لفترة قصيرة حتى تستطيع تأدية الدور بشكل جيد.



وأكد أنه بحكم ضيق الوقت والتزام المخرج والنجوم بأعمال أخرى تم الاستغناء عن سلوى خطاب واستبدالها بالفنانة ميسرة.



"حب رايح جاي" بطولة أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، رشوان توفيق، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبدالوهاب.

