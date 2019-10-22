محلل سياسي ليبي: لا يمكن أن نعتبر الدور المصري في ليبيا تدخلا في شؤوننا

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم المعتوق، إن التدخلات الدولية في ليبيا تمت تحت مظلة كاذبة وهي حماية المدنيين، موضحا أن ليبيا حاليا تعاني أزمة وجود، خاصة وأن المجتمع الدولي فرض عليها حكومة رغم إرادة شعبها.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن ما تقوم به مصر تجاه ليبيا هو دور عربي وواجب على مصر أن تضطلع به، وليس تدخلا في الشأن الليبي.

وأشار إلى أن هناك تدخلات تركية سافرة في الشأن الليبي، حيث صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يريد أن يستعيد مناطق الدولة العثمانية في ليبيا وسوريا.