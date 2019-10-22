جامعة الأزهر تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الطقس

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.



كان رئيس الوزراء قرر تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية، بناءً على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.