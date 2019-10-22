المصريين الأحرار يطالب "الوزراء" بخطة للتعامل مع الأزمات

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ استيائه من تراخي وزارة التنمية المحلية في التعامل مع أزمة هطول الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم، لتكون أول اختبار حقيقي تفشل الوزارة واللجان المعنية بإدارة الأزمات في التعامل السريع معه.



وقال الحزب في بيانه، إن دور لجان إدارة الأزمات الاستعداد الجاد وجاهزية التعامل بكافة الأشكال حال وقوع أزمات وكوارث وخاصة التأهب لما يجري خلال فصل الشتاء وما ينتج عن الأمطار والنوات من مخاطر، ولعل الأرصادر الجوية حذّرت من هطول الأمطار لكن الطبيعة كشفت عدم جاهزية الوزارة ولجان إدارة الأزمات للتعامل.



وأضاف أنه من المُؤسف يخوض المواطنين الشوارع التي تحولت إلى مستنقعات مياه في غالبية المناطق؛ ولاسيما المناطق الحيوية والحضارية الأمر الذى يؤثر سلبًا على كافة مسارات العمل بالدولة بدأ من حدوث شلل للطرق والمرور وإعاقة سير أعمال المواطنين.