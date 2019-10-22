تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية غدا

أصدر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، منذ قليل، قرارًا بتعطيل الدراسة في المعاهد الأزهرية، غدا، بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبري.

وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القرار جاء بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.