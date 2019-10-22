نيجيريا تدرس سبل زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات

حذرت السلطات الرقابية في نيجيريا من احتمال قيامها بخطوات لتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات النيجيري وهي الخطوة التي ستؤثر على الشركات الدولية العاملة في السوق النيجيرية ومنها مجموعة "إم.تي.إن جروب" للاتصالات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باباتودي إيروكيرا النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة هيئة المنافسة وحماية المستهلك الاتحادية النيجيرية القول إنه في حين لم تبدأ الهيئة تحقيقا رسميا بشأن مستوى المنافسة في سوق الاتصالات، فإن السلطات تركز على ملكية خدمات البيانات والبنية التحتية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.



وأضاف أن هناك مؤشرات مبكرة على أننا قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز مستوى المنافسة اعتمادا على تطورات السوق.



ورفض إيروكيرا تحديد اسماء أي شركات يمكن استهدافها بإجراءات حماية المنافسة.



كانت شركة "إم.تي.إن" قد حصلت في وقت سابق من العام الحالي على نطاق تردد إضافي بعد معركة رقابية طويلة، حيث قالت بعض الشركات المنافسة إن حصول الشركة الموجود مقرها في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على هذه الترددات سيدمر المنافسة.



وخاضت شركة اتصالات الهاتف المحمول الأكبر في أفريقيا معارك عديدة مع السلطات الرقابية في نيجيريا وهي أكبر أسواقها ودفعت في 2016 غرامة قدرها مليار دولار تقريبا بسبب عدم إلغاء عدد محدد من الاشتراكات في الموعد المقرر.



وكانت شركتا "9 موبايل" للهاتف المحمول وشركة "أير تل أفريكا" المسجلة في بورصة لندن قد قالتا في تحقيق عام في نيجيريا عام 2018 إن نقل نطاق ترددات سعة 800 ميجاهيرتز من شركة "فيزافون كوميونيكشنز ليمتد" إلى شركة "إم.تي.إن" يمكن أن يجعلها في وضع احتكاري في قطاع الاتصالات الذي يمثل حوالي 10% من حجم الاقتصاد النيجيري.



من ناحيتها نفت "إم.تي.إن" أن يكون لنشاطها أي تأثير سلبي على مستوى المنافسة في السوق.