برلماني: "الأمطار كشفت عجز الحكومة والبلد غرقت في شبر ميه"

وجه النائب محمد المسعود طلب إحاطة عاجل إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب حالة الفوضى التي ضربت شوارع القاهرة والجيزة، وأدت إلى غرق الشوارع وتوقف الحركة المرورية وشلل الشوارع على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار على القاهرة، إلا أن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة.



وقال المسعود إن ما حدث كشف عجز الحكومة في الوقت الذي كان يرد فيه وزير الإسكان والمرافق على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ويستعرض إنجازات الحكومة في جلسة أمس، الأمر الذي عكس الرؤية تمامًا وأظهر ضعف البنية التحتية المتهالكة لشبكات الصرف الصحي، مضيفا "البلد غرقت في شبر مياه والكارثة إن المناطق الراقية كانت الأكثر تضررا من الأمطار".