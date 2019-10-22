طوارئ بالقاهرة الجديدة للتعامل مع الأمطار

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ لمدة ٧٢ ساعة، استعدادا للتعامل مع الأمطار والنوات والسيول في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم تجهيز ٨ سيارات لشفط المياه و٣ سيارات مدمجة لسحب وشفط وكسح المياه وسيارة مخصصة لطوارئ السيول في حالة الأمطار الغزيرة والتأكد من جاهزية ١١طلمبة رفع بالمحطات.



وأشار إلى أن هذه السيارات تتواجد في المحاور والطرق الرئيسية والميادين بالمدينة.



وناشد سكان المدينة عدم ركن سياراتهم الخاصة في أماكن بالوعات صرف الأمطار وتوخي الحيطة والحذر.