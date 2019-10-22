إحباط تهريب منشطات في مطار القاهرة بمليوني جنيه

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المنشطات والمكملات الغذائية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 614 عبوة أمبولات منشطات ومكملات غذائية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بمليوني جنيه.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.