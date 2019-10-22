مصر للطيران تعفي الركاب من غرامات التأخير بسبب الطقس

قررت شركة مصر للطيران إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء اليوم، والتي شهدت تأخيرا، من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز، نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار.



وطالبت الشركة في تصريحات صحفية، عملائها بمراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة الـ call center الخاصة بمصر للطيران أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبني الركاب ٣ الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



وشهدت اليوم سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات، أدت إلى تعطل حركة المرور، بالإضافة إلى حدوث تجمعات للماء بالطرق الرئيسية وتقوم أجهزة الدولة التنفيذية بسحب مياه الأمطار من الشوارع وتشهد الطرق حاليا انسيابية بالعديد من المناطق.