الكهرباء تستجيب لـ "90 دقيقة" وتشكل لجانا للتفتيش ومراجعة الفواتير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بعدما تبين وجود أنواع من الخطأ في قراءات العداد، تم تشكيل لجان للتفتيش على قراءة العدادات وإعادة رصدها، وذلك بعد فتح "90 دقيقة" للملف خلال حلقات الأسبوع الماضي.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الكهرباء شددت على دقة تسجيل القراءات ومراجعتها خلال مراحل إصدارها قبل وصولها للمشتركين.

وأوضح متحدث وزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اجتمع مع رؤساء شركات التوزيع، وأصدر توجيهات إلى رؤساء القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة للقطاعات التجارية المختصة بتسجيل قراءات الاستهلاك وإصدار الفواتير.

وأشار إلى أن الوزارة كلفت تلك اللجان، برصد قراءات العداد ومراجعة فواتير الاستهلاك الشهري، وأن التفتيش سيكون خاص بإدارة المراجعة والإصدار اليومي، مؤكدا أن عملية المراجعة والإصدار ستتم بدقة قبل طباعة الفواتير.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المنظومة ما زل بها العامل البشري، وأن الأخطاء واردة في المنظومة البشرية، وأن منظومة العدادات الذكية ستعمل على القضاء على ظاهرة القراءات الخاطئة والشاذة، وتنتقل بهذه المنظومة إلى منظومة الشبكات الذكية الرقمية.