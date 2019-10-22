عرض فيلمي "ريما" و"رأس السنة".. ديسمبر المقبل

استقر صناع فيلم "ريما" للفنانة مايا نصري على عرض العمل خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، بعدما انتهى مخرجه معتز حسام، من تصويره مؤخرًا، وذلك للمنافسة بموسم أفلام الكريسماس.



وعلى نفس المنوال، حدد صناع فيلم "رأس السنة" للفنان إياد نصار، موعد عرض العمل في الـ 25 من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الثالث الذي تم تحديده للعمل منذ الانتهاء من تصويره العام الماضي.



فيلم "ريما" من بطولة مايا نصري، فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وعلاء مرسي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي.



أما فيلم "رأس السنة" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، هدى المفتي، تأليف محمد حفظي، وإخراج صقر.