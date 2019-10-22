إسعاد يونس بعد أمطار مدينة نصر: "حد عنده عوامة وزّة"

تفاعلت الفنانة إسعاد يونس، مع أزمة هطول الأمطار الغزيرة على مدينة نصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ساخرة: "عندى مشوار في مدينة نصر، حد عنده عوامة وزة".



يُذكر أن شوارع مدينة نصر بالقاهرة تعرضت إلى الغرق بعد سقوط أمطار كثيفة في أماكن متفرقة أدت إلى تجمع المياه وتعطيل الحالة المرورية بالمدينة.



كما شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، في طقس اليوم سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.

