جامعة بنى سويف تكشف حقيقة توقف الدراسة اليوم

قال مصدر مسئول بجامعة بنى سويف، إن الدراسة تسير بشكل طبيعي، اليوم الأربعاء، دون تعطل؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية والتي تشهدها عدد من المحافظات.



وأوضح المصدر، أن الجامعة ستشهد عدد من الأحداث والفعاليات من أهمها حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب كلية السياسة والاقتصاد دفعة أ.د شعبان مبارز، وذلك بمسرح جامعة بني سويف قاعة إيهاب إسماعيل، كما سيتم عقد ندوة المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بني سويف بعنوان "كيفية التقدم لمنح السفارة البريطانية" وذلك بقاعة السمينار بإدارة الجامعة.



يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم، أكثر مما حدث أمس الثلاثاء، كما تقرر تعطيل الدراسة أيضًا بعدد من المحافظات بالمدارس والجامعات.