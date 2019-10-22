لاعب سابق في منتخب قطر: الجنسية القطرية بمثابة "جواز مهمة".. كنا كالمرتزقة

قال خالد حامد، لاعب سوداني سابق في منتخب قطر، إنه بدأ في قطر في سن صغيرة ولعب في عدد من الأندية القطرية وتم تجنيسه بالجنسية القطرية ووقتها كان البشير يسمح بازدواجية الجنسية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "ON E": "الجنسية القطرية كانت بمثابة جواز مهمة فقط أي خارج قطر فإنك تتمتع بكل مزايا الجنسية أما داخل قطر فإنك في الداخل تعامل بنفس معاملة المواطن السوداني فقط، ووصف الأمر بأنه خدمة كالمرتزقة والمجد والانتصارات كلها كانت تذهب للدولة".



وتابع: "هناك خطوة بعد جواز المهمة وهي تثبيت الجواز ووقتها يكون أمنت نفسك ونحن أخدنا الموضوع من أجل لقمة العيش وتقضية المصالح وكنا مغيبين ولم نعرف قيمة هذا الوضع إلا عند الإصابة".



وأوضح أنه انضم للجيش التركي ويلعب باسم الجيش التركي ولا يملك أي رتبة في الجيش، مؤكدًا أنه عاد إلى السودان وتنازل عن حقوقه ولم يكمل مع المنتخب القطري.



كابتن خالد حامد لاعب منتخب قطر لكرة السلة السابق يحكي ظروف الاحتراف الرياضي الجائر له في قطر#كل_يوم#ON_E#bbc_غير_مهنية pic.twitter.com/LkA6ORJMMK — ON E (@ONENT) October 22, 2019