إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وأتوبيس بأوسيم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة وأتوبيس وانقلاب أحدهما أعلى الطريق في أوسيم، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه إمبابة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في أوسيم بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وأسفر الفحص عن وقوع تصادم بين سيارة وأتوبيس ما أدي لإصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.