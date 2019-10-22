سيارات لشفط مياه الأمطار داخل نفق العروبة والثورة

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع المحافظة على تنظيم حركة السيارات، بعد الدفع بفرق عمل وسيارات رفع المياه، في الأماكن التي بها تجمع مياه، وسط تمركز رجال المرور بالطرق.



وظهرت تراكمات مياه الأمطار في نفق العروبة، الذي لا يزال مغلقا في الاتجاهين، لحين شفط المياه، وأجرت إدارة المرور تحويلات سحب المياه بالكامل، كما ظهرت مياه داخل نفق الثورة والميرغني والأزهر ونفق الـ90، وجار العمل على الانتهاء من تجمعات المياه.



وتظهر كثافات مرتفعة للسيارات بمحور صلاح سالم والأوتوستراد والنصر والميرغني والثورة وطريق السويس وكوبري أكتوبر من مدينة نصر للجيزة، وسط متابعة لحركة السيارات بواسطة الكاميرات.