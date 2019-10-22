طليقة عمرو دياب تساند الشعب اللبناني

دعمت زينة عاشور طليقة الفنان عمرو دياب، الثوار في لبنان، في مظاهراتهم الاحتجاجية ضد حكومة بلادهم، وذلك من خلال منشور شاركته علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ونشرت عبر خاصية الـ STORY بعضًا من المقاطع المصورة، التي ترصد التظاهرات السلمية للشعب اللبناني، والتي اعتلاها الأغاني الحماسية، والتي لم تتمركز في خانة الوطنية فقط.



وعلقت عليها بالقول: "فقط اللبنانيون يمكنهم جعل الثورة هكذا، لبنان يمكنه أن يكون من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها، نعم لكل ما يحصل".



وشاركت "عاشور" مجموعة من الصور لعدد من الشبان المشاركين في التظاهرات، وهم يحملون الأعلام اللبنانية، في خطوة هي الأولى من نوعها ولم تشهدها البلاد من قبل، وفقًا لمراسلين.