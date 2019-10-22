بيومي فؤاد يتعاقد رسميًا على "تيمون وبومبا"

تعاقد الفنان بيومي فؤاد رسميً على المشاركة في بطولة مسلسل "تيمون وبومبا"، الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020 المقبل.



المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أيمن وتار، ويعود الثنائي بهذا المسلسل عام 2020 للتعاون مرة أخرى في التليفزيون، بعدما افترقا في العامين الماضيين، حيث قدم فهمي "الواد سيد الشحات"، بينما قدم أكرم "الوصية" في 2018.



المسلسل اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله من حيث الأبطال المشاركين لهما في العمل، وهو من إخراج أحمد الجندي ومن تاليف أيمن وتار، وهناك العديد من الترشيحات، سوف يتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.