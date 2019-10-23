نصائح هامة لمرضى الربو فى الطقس المتغير

مع دخول فصل الشتاء، وسقوط الأمطار وتعبئة الجو بالأتربة، يصبح مصابو مرض الربو في أزمة بإصابتهم في أي وقت بعدد من الأزمات على رأسها صعوبة في التنفس وغيرها من الأمراض، نتيجة زيادة نشاط الشعب الهوائية، وتنفس الهواء الملوث من عوادم السيارات والأتربة، ويرصد "الدستور" نصائح لمرضى الربو، بحسب ما نشر موقع الصحة العالمي، لتفادي الإصابة بالربو في هذا التوقيت الخريفي، في سياق السطور التالية:-



- الابتعاد بقدر الإمكان عن التعرض للأتربة وعوادم السيارات.

- محاولة التواجد في أماكن دافئة للتخلص من الهواء البارد خاصًة في فصل الشتاء.

- عدم الإهمال في تلقي الأدوية التي وصفها الطبيب وفقًا لحالته.

- ارتداء الملابس الثقيلة لتدفئة الجسم.

- ارتداء وشاح على الفم والأنف حتى لتجنب العواصف الباردة عند الخروج.

- الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات.