شاهد.. موقف طريف لفتيات داخل صالة مطار القاهرة يستخدمن الحقائب كسيارات

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو طريف لفتيات داخل صالة مطار القاهرة، يقمن باستخدام حقائبهن كسيارات نقل، بعد غرق صالة المطار بمياه الأمطار.



وعلق الإعلامي "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" على المشهد، قائلًا: "موقف لطيف وبيهزروا"، متابعا: "حولوا الحقائب لعربيات صغيرة".



