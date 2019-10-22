"عقل ترامب".. كيف تتعامل واشنطن مع المنطقة فى «عام الحسم»

أكتب من الولايات المتحدة بعد أيام من إقرار اتفاق مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، والرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حول وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، والذى حمل قدرًا غير مسبوق من الإهانة للدولة التركية ورئيسها، وإن كان الجدل حول نتائجه ما زال مستمرًا بين البيت الأبيض ومختلف دوائر صناعة القرار وفى مقدمتها الكونجرس، وهو الجدل الذى يأتى قبل أيام من حضور «نوفمبر»، الذى تدخل معه السياسة الأمريكية «عام الحسم» الذى ينتهى فى الثالث من نوفمبر عام ٢٠٢٠، موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

الأمر قد يبدو للوهلة الأولى حدثًا أمريكيًا خالصًا وإجراءً اعتياديًا يتابعه العالم كل أربع سنوات، ولكن المتابع للتغيرات المتعاقبة فى تفاعلات النظام العالمى وموقع الشرق الأوسط داخل هذه التفاعلات، وانعكاس هذه التفاصيل على مصر بصفتها القوة الإقليمية الأكثر صلابة- يقف أمام الأولويات السياسية ما بين العرب وواشنطن فى هذه المرحلة، أو بمعنى أدق ما بين العرب وإدارة دونالد ترامب التى من المتوقع أن تذهب بصيغة محددة تعينها انتخابيًا تجاه عدد من الملفات.

ولكن.. قبل الذهاب إلى طرح تلك المحددات أو البنود السياسية الإقليمية علينا أن نستوعب التغير الاستراتيجى فى السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترامب وذلك فى النقاط الآتية:



الغلبة لـ«معسكر الاعتدال» على حساب «نادى التطرف»

مما لاشك فيه ان الفترة الأولى من حكم دونالد ترامب كان من احد نقاط ارتكازها فى الشرق الأوسط هو تفاعل السياسة الأمريكية مرة أخرى مع القوى الكبرى التقليدية فى الإقليم وبالأخص مصر والمملكة العربية السعودية واضيف إليهما فاعل سياسى ودبلوماسى يتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يعد تغير استراتيجى مغاير لمنهج السياسة الأمريكية منذ عهد بوش الابن وباراك اوباما اذ سعت هذة الإدارات بمنهجية إلى نقل الثقل الإقليمى إلى معسكر قطر وتركيا بما يتسق مع ظن سياسى خاطىء بان الشرق الأوسط يدخل عصر الإسلام السياسى وهى القراءة التى انهارت مع ثورة يونيو فى مصر وتحول قوى الإسلام السياسى من «مربع السلطة» إلى «ساحة المطاردة» باعتبارهم جماعات ارهابية وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين والتى ينتمى رئيس تركيا «اردوغان» الى تنظيمها الدولى





ملف عملية السلام

لعلها أيام ثقيلة لكل مسئول عربى يتحمل مسئولية القرار فى ظل وضع استراتيجى عربى هو الأسوأ للقضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨، ولكن قد تكون الأسابيع والشهور المقبلة فرصة لإعادة ترتيب وتجديد الطرح العربى فيما يخص القضية الفلسطينية.

وهنا نتوقف أمام الموقف الدبلوماسى المصرى الذى انطلق من التأكيد على ثوابت القضية التى تقوم على حل الدولتين وفقًا لحدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧، إلى إعادة وضع المبادرة العربية للسلام مرة أخرى على الطاولة كطرح عربى غير قابل للالتفاف، وهو ما ظهر واضحًا فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



الحرب على الإرهاب

تعد إدارة «ترامب» أكثر وضوحًا وجدية من الإدارة الأمريكية السابقة والرئيس باراك أوباما الذى أصبح للإرهاب كيانات تماثل الدول فى عهده، وتحدث «ترامب»، فى تصريحات تليفزيونية مختلفة، عن كوارث «إدارة أوباما» فى هذا الملف، ولكن حتى الآن لم تتخذ الإدارة الأمريكية مواقف واضحة وحاسمة من الدول التى ترعى الإرهاب فى المنطقة، رغم ما تملكه من أدلة قاطعة على تورط هذه الدول فى دعم الإرهاب، سواء بالأموال أو تدريب العناصر المسلحة وإمدادهم بالسلاح وتوفير ملاذات آمنة لهم، وبالأخص تركيا وقطر.

ولدى الإدارة الأمريكية كشوف بأسماء شخصيات تابعة لهذه الدول متورطة فى دعم التنظيمات الإرهابية وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تشكل غطاءً لممر مالى لهذه التنظيمات، كما لم يتم إقرار الإخوان كجماعة إرهابية فى ظل الأغلبية الجمهورية السابقة للكونجرس قبل أن تتغير تركيبته وانتزاع الديمقراطيين للأغلبية



فرض الحلول الأمريكية الجاهزة

على نمط الوجبات السريعة، تعاملت إدارة دونالد ترامب مع ملفات المنطقة المفصلية والمعقدة فى محاولة لتأسيس مبدأ جديد فى العلاقات العربية الأمريكية، وهو القبول بالحلول الأمريكية الجاهزة أو المعلبة إذا جاز التعبير، وظهر ذلك مبكرًا فى منتصف الفترة الأولى لرئاسة «ترامب» من خلال قرارات أحادية الجانب اعتبرت القدس المحتلة والجولان المحتلة أراضى إسرائيلية، وهو ما يعد نسفًا لكل ثوابت ومرجعيات قضية الشرق الأوسط التى تحولت فيما بعد إلى عملية السلام، ومنها إلى خطة السلام أو خطة كوشنر أو صفقة القرن، وكلها مسميات لطرح أمريكى يقوده صهر الرئيس الأمريكى.





أمن الطاقة

قد يكون ذلك المسمى الأقرب الى الذهن الأمريكى عند الحديث عن أمن الخليج العربى، وما يشكله من أهمية لمنظومة الأمن الإقليمى.. لن تكون إدارة «ترامب» على استعداد لمواجهة أى ارتفاع فى أسعار النفط خلال عامها الانتخابى، وهو كارت أدركته إيران سريعًا ولعبت به، أو لوّحت بقدرتها على التلاعب به من خلال استهداف المنشآت النفطية فى السعودية، وحينها أعلنت الرياض امتلاك أدلة على تورط إيران، وعلاوة على ذلك مضت العربدة الإيرانية إلى تهديد الملاحة فى الخليج والتلويح بإشعال شمال إسرائيل عبر حزب الله، وهو ما دفع إدارة «ترامب» إلى التهديد بالعقوبات من جهة وإفساح الطريق للدبلوماسية الفرنسية من جهة أخرى لإبرام صفقة جديدة مع إيران.





التدمير الاقتصادى يسبق القصف العسكرى

منهج واضح لكل مهتم ومتابع لمنهج إدارة دونالد ترامب التى تجيد الضغط على خصومها بالسلاح الاقتصادى، ما جعل وزارة الخزانة الأمريكية ضلعًا رئيسيًا فى السياسة الخارجية الأمريكية إلى الحد الذى يتجاوز أحيانًا وزارة الخارجية الأمريكية التى كثيرًا ما يأتى حضورها لاحقًا.

ظهر ذلك فى لحظات تأزم الموقف فى منطقة الخليج العربى جراء الممارسات الإيرانية، واستخدم نفس الكارت مرتين مع رجب طيب أردوغان.. الأولى فى واقعة تحرير القس الأمريكى، والثانية فى إرغامه على إيقاف الأعمال العسكرية شمال سوريا.. وكذلك بات من الواضح التركيز على الفائض المالى لدول الخليج العربى كمحور رئيسى حاكم لأى دعم أمريكى.

ربما تكون هذه النقاط جزءًا من الملامح العامة لاستراتيجية ترامب فى الشرق الأوسط.. وبعد أيام قليلة تدخل هذه الإدارة عام الوعود داخليًا، والربح خارجيًا، بما يعضد موقفها الانتخابى كحال كل إدارة أمريكية ترغب فى اقتناص ولاية ثانية، وإن كان فى حالة «ترامب» فإنه استثناء من الصعب القياس عليه لأنه يمتلك كتلًا انتخابية واضحة، وفى الوقت نفسه يواجه «رأى عام» شرسًا منذ إعلان فوزه، وقبل جلوسه على المكتب البيضاوى.. وكانت «نيويورك تايمز» قد حددت، الشهر الماضى، فى تقرير لها، ما اعتبرته ملفات يسعى «ترامب» لحسمها بقوة قبل نوفمبر ٢٠٢٠ ووضعت فى صدارتها ما يسمى «خطة كوشنر للسلام»، وفى الإطار ذاته تحدثت تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لـ«كوشنر» إلى إسرائيل للدفع بخطته، ومن هنا يأتى الحديث عن الأولويات العربية فى عام الانتخابات مع إدارة «ترامب».





أمن المياه

لعله الملف الأحدث والمقصود بأمن المياه على وجه التحديد الصعوبات التى تواجه مفاوضات سد النهضة التى ظلت مصر لفترة طويلة حريصة على التوصل إلى اتفاق مباشر بين الدول الثلاث المعنية بالأمر، ولكن التعنت الإثيوبى دفع الموقف المصرى إلى التطور بمطالبة المجتمع الدولى بالتدخل، وذلك على النحو الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يمر أسبوع على بيان رئيس مصر فى المحفل الدولى الأهم حتى أعلن البيت الأبيض حضوره فى المشهد من خلال بيان أكد فيه أهمية التعاون وعدم إلحاق الضرر بين الدول الثلاث.

مياه النيل تعد القضية الأحدث فى الإطار العربى الأمريكى بشكل عام والمصرى الأمريكى على وجه الخصوص، ولا تشكل فقط تحديًا لمصر ولكنها تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

