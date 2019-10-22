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فن

التفاصيل الكاملة لمسلسلات رمضان 2020

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد مجدي
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يحضر عدد كبير من النجوم هذه الفترة لأعمالهم الدرامية المقبلة، والتي ستعرض في الماراثون الرمضاني المقبل 2020، حيث انطلق عدد كبير من الفنانين للدخول في التحضيرات الأولية، التي تسبق انطلاق التصوير، والذي سيكون ما بين أواخر ديسمبر ومطلع يناير من العام الجديد، استعدادًا للحاق بالموسم الرمضاني، الأشهر في تاريخ الدراما المصرية.

أولى المسلسلات التي دخلت في التحضيرات الأولية، هو مسلسل النجم محمد رمضان، والذي عقد العديد من جلسات العمل مع مخرج المسلسل محمد سامي؛ للوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بالتصوير، على أن يتم الإفصاح عن أسماء الفنانين المرشحين للعمل خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، ليتم بعد ذلك تحديد أول أيام تصوير المسلسل في شهر يناير المقبل.

المسلسل يحمل عنوان "البرنس"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ويتناول قصة شاب من عائلة تحمل اسم "البرنس"، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويشهد العمل التعاون الثاني بين سامي ورمضان بعد مسلسل "الأسطورة" والذي كان من تأليف محمد عبدالمعطي.

وعلى نفس المنوال انطلق الفنان يوسف الشريف في التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "النهاية"، والذي يقوم بإخراجه ياسر سامي، ويقوم بكتابة حلقاته عمرو سمير عاطف، والذي انتهى من كتابة 20 حلقة من حلقات العمل، الذي ترجع فكرته ليوسف الشريف، خلال أولى جلسات العمل مع مؤلفه.

المسلسل دخل مخرجه ياسر سامي في اختيار لوكيشنات تصويره، والتي ستكون بمدينة الإنتاج الإعلامي وفي جنوب أفريقيا أو اليونان، حيث يعاين التصاريح الخاصة بالتصوير البلدين، على أن ينطلق تصويره مطلع شهر يناير المقبل، في العمل الذي يتناول قصة شخص كاره للتطور التكنولوجي، ويعمل في مجال الحاسبات محاولا أن يوقف هذا التطور في إطار من الخيال العلمي.

ويجرى حاليًا الاستقرار على أبطال المسلسل خلال الأيام الجارية، وتم ترشيح الفنانة حنان مطاوع للعب دور البطولة أمام الشريف، كما تم اختيار المؤلفة ومصممة الأزياء إنجي علاء؛ لتصميم أزياء المسلسل ليسجل هذا الاختيار التعاون الفني العاشر لها مع زوجها يوسف الشريف.

ودخل الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني في التحضيرات الأولية لوضع سيناريو مسلسلهما الجديد، الذي يحمل اسم مبدئي "تيمون وبومبا"، حيث تم اختيار عناوين الحلقات الثلاثين، والذي يقوم أيمن وتار بكتابة السيناريو الخاص بهما بالاتفاق مع الثنائي، الذي يعيد تكرار البطولة المشتركة بعد نجاحهما في "ريح المدام" منذ عامين.

واتفق فهمي وحسني مع مخرج العمل أحمد الجندي على اختيار الشكل الدرامي الذي سوف يتبعانه بالاتفاق مع وتار، حيث يعتمد العمل على القصص المختلفة المتشابهة خلال أحداثه، ومن المرجح أن يجسد أكرم حسني شخصية "بومبا"، ويجسد فهمي شخصية "تيمون" خلال أحداث العمل، وتم الاستقرار على اسم العمل، الذي ينطلق تصويره في مطلع يناير المقبل.

المسلسل يتناول قصة كوميدية حول شخصين يكملان بعضهما ويختلفان تمامًا عن بعض، في إطار من كوميديا الموقف، وهو ما نجح فيه الثنائي مسبقًا بـ"ريح المدام"، ومن المنتظر أن يتم ترشيح باقي أبطال العمل خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع الإعلان عن انضمام بيومي فؤاد مؤخرًا للعمل.

على نفس المنوال، بدأ النجم ياسر جلال في الوقوف على التحضيرات الأولى لمسلسله الرمضاني الجديد "الفتوة"، والذي يتناول قصة تدور في الماضي قبل 100 عام عن "فتوة" في إطار من الكوميديا والرومانسية والأكشن، الذي تميز به خلال أعماله السابقة.

ويعقد جلال يوميًا العديد من جلسات العمل مع مخرج المسلسل حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان الذي سلم عدد كبير من حلقات العمل الرمضاني، وذلك لاختيار أبطال العمل وكذلك أماكن التصوير، وهو ما يرجح إنطلاق تصويره في شهر يناير المقبل، في عدد من اللوكيشنات الداخلية الجاري اختيارها، بالإضافة إلى لوكيشنات شوارع القاهرة وأكتوبر، والتي يتم استخدامها في التصوير.

وأخيرًا دخل الفنان أمير كرارة على خط المنافسة في الماراثون الرمضاني والذي نجح فيه خلال السنوات الثلاث الماضية بمسلسل "كلبش" والذي جسد خلاله شخصية ضابط الشرطة القوي المحافظ على أمن وطنه، ليعود هذه المرة بشخصية ظابط الجيش، حيث سيجسد شخصية الشهيد الراحل "أحمد المنسي" في المسلسل الذي يحمل أسم "الاختيار – أحمد المنسي"، والذي جار اختيار أبطاله.

كرارة ينتظر إنهاء تصوير فيلمه الجديد "بطل من روما"، ليدخل بعد ذلك في التحضيرات الأولية لمسلسله الرمضاني، والذي يشهد التعاون الرابع تواليًا على مستوى الدراما مع المخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار والذي انطلق في كتابه المسلسل الجديد.

المسلسل من المنتظر أن يدخل في تصويره خلال شهر يناير المقبل، بعدما يستقر صناعه على القصة النهائية وكذلك أماكن تصويره، ومن المنتظر أن يتم وضع ميزانية ضخمة للعمل الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

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