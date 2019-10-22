شاهد.. لودر ينقل المواطنين في الشوارع بسبب الأمطار

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يوثق لحظة نقل لودر للمواطنين في الشوارع بسبب هطول الأمطار.



وعلق "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما شاء الله، اللودر ينقل المواطنين من جهة لجهة أخرى".



وتابع: "ده من حظ الناس، استخدام اللودر أحدث وسيلة لنقل المواطنين"، مستكملا، "المصريين بيعرفوا يتعاملوا مع الأزمات".





