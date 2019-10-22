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شاهد.. لودر ينقل المواطنين في الشوارع بسبب الأمطار
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:21 م
رباب الأهوانيطباعة
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يوثق لحظة نقل لودر للمواطنين في الشوارع بسبب هطول الأمطار.
وعلق "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما شاء الله، اللودر ينقل المواطنين من جهة لجهة أخرى".
وتابع: "ده من حظ الناس، استخدام اللودر أحدث وسيلة لنقل المواطنين"، مستكملا، "المصريين بيعرفوا يتعاملوا مع الأزمات".
وعلق "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما شاء الله، اللودر ينقل المواطنين من جهة لجهة أخرى".
وتابع: "ده من حظ الناس، استخدام اللودر أحدث وسيلة لنقل المواطنين"، مستكملا، "المصريين بيعرفوا يتعاملوا مع الأزمات".