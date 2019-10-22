بعد انقطاع التيار في بعض المناطق بسبب الأمطار.. "الكهرباء": اتصلوا على رقم 121

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سوء الأحوال الجوية يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.



وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد، أنه جرى قطع الكهرباء في بعض مناطق العبور ومصر الجديدة التي تضررت من الأمطار.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه للإبلاغ عن أي عطل كهربائي يُرجى الاتصال على رقم 121.

