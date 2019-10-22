أتلتيكو مدريد يفوز على باير ليفركوزن في دوري الأبطال

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزا مثيرا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأحرز هدف أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 7 نقاط في الصدارة، ويتذيل باير ليفركوزن المجموعة بلا نقاط.

وفي المجموعة ذاتها يحتل يوفنتوس المركز الثاني بـ4 نقاط ثم لوكوموتيف موسكو بثلاث نقاط، وسيلتقيان اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة.