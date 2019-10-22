دورة بازل: زفيريف يودع من الدور الأول

ودع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادسا عالميا وسابعا في السباق للتأهل الى بطولة الماسترز الختامية، الثلاثاء من الدور الأول لدورة بازل السويسرية الدولية في كرة المضرب بخسارته أمام الأمريكي تايلور فريتز 6-7، 7-9 و4-6.



ولم يضمن زفيريف الذي بلغ دور الأربعة للدورة العام الماضي، حتى الآن بطاقته في بطولة الماسترز الختامية المقررة في لندن من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل، والتي تحسم مراكزها بالنظر إلى نتائج الموسم وتتوقف عقب بطولة باريس للماسترز المقررة مطلع نوفمبر.



وضمن ستة لاعبين حتى الآن تأهلهم وهم الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنمساوي دومينيك تييم.



وانحصرت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين بين سبعة لاعبين هم فضلا عن زفيريف السابع، الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع والبلجيكي دافيد غوفان العاشر والإيطالي فابيو فونييني الحادي عشر والياباني كي نيشيكوري الثاني عشر والفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر.