متحدث "القاهرة": 30 سيارة لسحب مياه الأمطار

علّق اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، على الأزمة التي تسببت بها الأمطار، قائلًا: إن جميع أجهزة المحافظة متواجدة في الشارع لحل أزمة المرور التي تسببت فيها الأمطار.



وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه تم الدفع بـ30 سيارة لسحب مياه الأمطار من الشوارع.

