RevUP Advertisements
متحدث "القاهرة": 30 سيارة لسحب مياه الأمطار
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:06 م
رباب الأهوانيطباعة
علّق اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، على الأزمة التي تسببت بها الأمطار، قائلًا: إن جميع أجهزة المحافظة متواجدة في الشارع لحل أزمة المرور التي تسببت فيها الأمطار.
وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه تم الدفع بـ30 سيارة لسحب مياه الأمطار من الشوارع.
وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه تم الدفع بـ30 سيارة لسحب مياه الأمطار من الشوارع.