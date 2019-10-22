بسبب نملة.. نقل الفنانة سارة نخلة للمستشفى (صورة)

تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، لأزمة صحية نقلت على اثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، ونشرت صورة لها وهي على سرير المرض.



وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة".



وأضافت: "دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير إني كان عندي برد أصلا وبقالي أربع أيام مش باكل كويس ومش بنام كويس وكل شوية بدوخ بس السبب اللي دخلني المستشفى بالليل وبكل بساطة هو نملة، صدقوني نملة... تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين وتيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكو العمليات".



وتابعت: "ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا أنا فاكرة إنها ناموسة عادية عشان أنا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل إني مش عارفة أقعد دقيقة من الوجع والسخونية والدوخة ودخلت الطوارئ على طول والدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير، الحمدلله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يارب أبقى أحسن والجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني".

