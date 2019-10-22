أحمد موسى: استعداد الدولة لاستقبال موسم الأمطار "صفر"

علق الإعلامي أحمد موسى، على هطول الأمطار في مصر اليوم، قائلا: إن مصر اليوم تتوقف وعقارب الساعة توقفت، متابعًا: "شوية مطر نزلوا والبلد تضرب تقلب، بداية من أكتوبر وحتى مطار القاهرة".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": لم يتوقع أحد حدوث مثل هذه المشاهد الناتجة عن الأمطار اليوم، لافتا إلى أن الأمطار شلّت حركة المرور في الشوارع وأغرقت نفق العروبة وسط تكدُّس السيارات.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أن مدينة نصر بها أنهار في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار كان صفر.

