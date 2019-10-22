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أحمد موسى: استعداد الدولة لاستقبال موسم الأمطار "صفر"
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:59 م
رباب الأهوانيطباعة
علق الإعلامي أحمد موسى، على هطول الأمطار في مصر اليوم، قائلا: إن مصر اليوم تتوقف وعقارب الساعة توقفت، متابعًا: "شوية مطر نزلوا والبلد تضرب تقلب، بداية من أكتوبر وحتى مطار القاهرة".
وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": لم يتوقع أحد حدوث مثل هذه المشاهد الناتجة عن الأمطار اليوم، لافتا إلى أن الأمطار شلّت حركة المرور في الشوارع وأغرقت نفق العروبة وسط تكدُّس السيارات.
وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أن مدينة نصر بها أنهار في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار كان صفر.
وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": لم يتوقع أحد حدوث مثل هذه المشاهد الناتجة عن الأمطار اليوم، لافتا إلى أن الأمطار شلّت حركة المرور في الشوارع وأغرقت نفق العروبة وسط تكدُّس السيارات.
وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أن مدينة نصر بها أنهار في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار كان صفر.