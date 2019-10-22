بسبب الأمطار.. أولياء الأمور بالقاهرة يطالبون بتعطيل الدراسة غدًا

ناشدت شيماء على ماهر مؤسسة حملة "بالتعليم نبنى بلدنا" محافظ القاهرة بإصدار قرار لاعطاء مدارس القاهرة غدًا الأربعاء إجازة بسبب الأمطار الغزيرة.



وقالت ماهر لـ"الدستور"، إنها استقبلت شكاوى عديدة من أولياء الأمور عن طريق الحملة بسبب أن أغلب الأتوبيسات التى تنقل الطلاب من المدرسة إلى منازلهم مازالت فى الطريق منذ الثالثة والرابعة عصرًا وإلى الآن لم يصلوا إلى منازلهم، مؤكدة أن منهم مدرسة مانور هاوس بالتجمع الخامس.



وأكدت أنه يوجد بعض المدارس فى القاهرة قامت بإعطاء الطلاب إجازة بينما يوجد مدارس أخرى لم تصدر هذا القرار، مناشدة مدير مديرية تعليم القاهرة بالتواصل مع المحافظ وإصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا حتى تنتهى موجة الأمطار حفاظًا على سلامة الطلاب.