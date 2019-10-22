"صاحب الوجه القبيح".. هل تحاول الجماعة الإرهابية إعادة تدوير "محمد علي"؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ظهور الأجير الهارب محمد علي صاحب الوجه القبيح، في حوار على موقع "ميدل إيست" البريطاني، المملوك لجماعة الإخوان الإرهابية، هي محاولة لإعادة تدويره.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن محمد علي عبارة عن "منديل تم استخدامه" وتم إلقائه في القمامة، وما حدث بظهوره مرة أخرى على موقع بريطاني، محاولة لإعادة تدويره مرة أخرى، مثل القمامة عندما يعاد تدويرها.

ولفت "الباز"، إلى أن الصحفي الذي قام بإجراء الحوار مع محمد علي، هو الصحفي محمد عايش، وهو ضيف دائم على قناة "مكملين" الإخوانية.

وأكد أن موقع "ميدل إيست" أنشأه الإخوان في فبراير 2014، ورئيس تحريره ديفيد هيرست، وعندما ننظر إلى مقالات هذا الشخص، سنجد أنها تدور حول شيئين "الإساءة للجيش المصري والدفاع عن الإخوان".