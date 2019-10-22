القاهرة للصرف الصحى: 90 شفاطًا لسحب المياه من المناطق المتضررة

قال وليد عابدين، المتحدث الإعلامي بشركة القاهرة للصرف الصحي ومياه الشرب، إنه من الصباح الباكر انتشر الشفاطات على جميع المحاور الرئيسية، ولكن المطر تساقط على شرق القاهرة بنسبة عالية تجاوزت 12 مل، وهذا رقم كبير جدًا على شرق القاهرة، وعلى القدرة الاستيعابية للشبكات.



وأضاف "عابدين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TEN"، أن الشركة قامت بتوجيه معظم شفاطات المياه لمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة، حيث إن كمية الأمطار بلغت 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف الساعة، وهذا الرقم يتم استيعابه في المعتاد خلال 24 ساعة.



وأشار "عابدين"، إلى أن هناك 90 شفاطًا يقوموا بسحب المياه في المناطق المذكورة، وجاري التعامل مع جميع نقاط تجمع المياه، لافتًا إلى أن الأمور تمت السيطرة عليها إلى حد كبير جدًا، موضحًا أن الأمطار بدأت الساعة 3 عصرًا واستمرت على مدار 90 دقيقة.

