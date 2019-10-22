أول تعليق من الأهلى على قرار تأجيل الدورى

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي اللأهلي، إن النادي الأهلي وضع مصلحة الوطن في ظل أزمة تأجيل مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك.



وأضاف مرجان في تصريحات صحفية: "هدفنا كان تأجيل مباراة الجونة.. نطمح فى انتظام الدوري مرة أخرى خلال المرحلة القادمة".



وكان اتحاد الكرة قد أعلن قرار تأجيل الدوري إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.