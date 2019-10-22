"أمن القاهرة" يتابع أزمة التكدس المروري بسبب الأمطار

تواجدت قيادات المرور بالقاهرة، وعلى رأسهم اللواء عمرو البيلي، مدير الإدارة العامة لمرور العاصمة على التواجد الميداني في الشوارع والميادين والرئيسية؛ للعمل على تيسير الحركة المرورية عقب هطول الأمطار وتسببها في إعاقة الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية.



وحرص اللواء عمرو البيلي، مدير الإدارة العامة للمرور، على التواجد تحت الأمطار، وتوجيه التعليمات لضباطه وسرعة استدعاء سيارات الشفط لسحب المياه في أسرع وقت؛ لفتح الشوارع المتوقفة وإعلان حالة الطوارئ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وشهدت منطقة شرق القاهرة، هطول أمطار غزيرة؛ تسببت في تعطيل عدد من المحاور الرئيسية، منها محور صلاح سالم، وتحديدًا في نفق العروبة، وعدد من الشوارع في مدينة نصر.