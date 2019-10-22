مستثمري السياحة: الأمن والأمان في جنوب سيناء على أعلى مستوى

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه كان متوقع أن هناك ضرورة كبيرة جدًا أن ترفع بريطانيا الحظر عن السياحة المصرية بصفة عامة، وجنوب سيناء بصفة خاصة، عقب سقوط الطائرة الروسية منذ عام 2015.



وأضاف "عبداللطيف"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TEN"، أن هناك تعاونا كبيرا بين الأجهزة الأمنية المصرية وسلطات الطيران البريطانية، لافتًا إلى أن كل اللقاءات التي تمت في جنوب سيناء خلال الفترة الماضية رأوا أن الأمن والأمان في مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء على أعلى مستوى.



وأشار "عبداللطيف" إلى أن الأجهزة الأمنية الموجودة في مطار شرم الشيخ على أعلى مستوى، خاصة أن مصر أدخلت أجهزة حديثة جدًا، إضافة إلى إنشاء سور كبير حول مدينة شرم الشيخ، مما أعطانا أملا كبيرا في فتح الحركة السياحية المصرية البريطانية مرة أخرى.

