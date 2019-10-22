"الوزراء" يشكل غرفة عمليات لمتابعة إزالة مياه الأمطار



قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات تحت إشرافه المباشر للمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار فى الأنفاق والشوارع والتى تتسبب فى إعاقة العملية المرورية.

ودفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التى شهدت هطولا للأمطار وتخزينا للمياه فى الشوارع والأنفاق الأرضية.

وتعمل سيارات رفع المياه على شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها خاصة فى نفقى الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس، حيث يجرى العمل الآن لشفط مياه الأمطار بشكل سريع حتى تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها.



