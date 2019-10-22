دبلوماسي سابق: المنتدى الاقتصادي "روسيا- إفريقيا" يعزز العلاقات بين روسيا والقارة السمراء

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن المنتدى الاقتصادي "روسيا- إفريقيا" يُمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.



وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن روسيا تحاول استعادة موقعها لدى العديد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن ذلك الموقع شغله الاتحاد السوفيتي سابقًا في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق: أن روسيا على غرار فرنسا وألمانيا والصين والهند واليابان، قررت التوجه إلى القارة الإفريقية والآلية التي تتبعها لتعزيز علاقتها مع القارة السوداء هي المنتدى الاقتصادي "روسيا- إفريقيا"، لافتا إلى أن النسخة الأولى من هذا المنتدى في غاية الأهمية في إعطاء دفعة قوية لعلاقات تعاون شاملة بين روسيا وافريقيا في العقود القادمة.



يُذكر أن غدًا.. انطلاق المنتدى الإقتصادي "روسيا- إفريقيا" برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين.



