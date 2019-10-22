هل تستجيب تركيا للضغوط الدولية وتنسحب من سوريا؟

عرضت فناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو، يرصد إدانة الاتحاد الأوروبي للهجوم التركي في سوريا.

ودعا الاتحاد الأوربي، تركيا في بيان صحفي لوقف عملياتها العسكرية نهائيا في سوريا وسحب قواتها من الشمال واحترام القانون الدولي الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن العدوان التركي على سوريا يدعم عودة تنظيم "داعش" ويهدد الأمن الأوروبي.

دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي رفض العدوان التركي على سوريا ودعا لمعاقبة تركيا اقتصاديا لسلوكها العدائي وشكك في نية تركيا لوقف اطلاق النار على الأكراد وقال إن اتفاق إطلاق النار لا يمكن الثقة به.

ألمانيا اقترحت وضع المنطقة الآمنة تحت رقابة دولية بمشاركة موسكو وأنقرة بدلا من انفراد تركيا بإدارة المنطقة بحسب الاتفاق الأميركي. فهل تستجيب تركيا للضغوط الدولية؟.



