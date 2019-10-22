دمنهور يتعادل مع بلدية المحلة

تعادل فريق دمنهور لكرة القدم أمام مضيفه بلدية المحلة بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب بلدية المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز "ب".



أحرز اللاعب محمود أشرف هدف المحلة في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ونجح محمود العوضي في إدراك التعادل لدمنهور في الدقيقة 30 من الشوط الثاني، في المباراة التي أدارها الحكم محمود البنا.



وقال كرم جابر المدير الفني لفريق بلدية المحلة، في تصريح عقب المباراة: "إن اللاعبين أضاعوا فرصا سهلة، في الوقت الذي كنا نسعى فيه للفوز بالمباراة، خاصة في بداية المشوار، ولكن ستشهد المباريات القادمة تغييرات في تشكيل الفريق، والمشوار ما زال طويلا".