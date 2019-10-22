انتظام ساسي وزيزو في تدريبات الزمالك استعدادا لجينيراسيون

انتظم الثنائي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، في تدريبات الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي بعد غد الخميس، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأدى لاعبو الزمالك، اليوم، حصة تأهيلية وبدنية خاصة، ركز خلالها رودريجيز مدرب أحمال الزمالك بالتنسيق مع المدير الفني ميتشو، على بعض الأمور البدنية، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد للقاء جينيراسيون.



كما أدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" بمقر النادي، ضمن البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة، فيما حصل إمام عاشور على راحة من تدريبات الفريق، بناء على رغبة الصربي ميتشو، في ظل غيابه عن اللقاء القادم.



ويخوض الزمالك، تدريبه الختامي غدا الأربعاء، على إستاد السلام الذي يستضيف مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون بعد غد الخميس.