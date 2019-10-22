سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

تعرضت محافظة الشرقية منذ ساعات والآن، لسيول غير مسبوقة، تسببت في مقتل طفلة صعقا بالكهرباء بالحي 14 بالعاشر من رمضان.



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارًا، يفيد صعق طفلة وعدم التمكن من إنقاذها؛ بسبب السيول التي تسببت في قطع الكهرباء عن المناطق الصناعية جميعها وامتناع السائقين عن العمل بعد علمهم باستحالة عبور الطرق ومداخل الشرقية، حيث تخطى منسوب المياه إطارات السيارات؛ مما تسبب في انقلاب العشرات، وتعطيل عشرات أخرى، وخاصة على طريق بلبيس السلام بلبيس العاشر بالزقازيق.



وهرعت سيارات الإسعاف لمحاولة إنقاذ المصابين إلا أن توقف حركة السير حال دون ذلك، وأغلق الأهالي محالهم، خاصة حينما اقتلعت الريح الأشجار وكسرت النوافذ وامتنعت سيارات السرفيس والتكاتك عن العمل.



يذكر أن الأهالي سارعوا بفتح بالوعات الشوارع، إلا أنها لم تصرف مياه الأمطار، وظل منسوبها مرتفعًا.