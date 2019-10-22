"الرقابة الإدارية" تستقبل وفد المفتشية الحكومية الفيتنامية

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مقر الهيئة اليوم، وفدًا رسميًا من المفتشية الحكومية لجمهورية فيتنام، برئاسة Duong van phan نائب مدير عام المفتشية لشئون الرقابة والفحص.



وفي كلمته، أعرب رئيس الهيئة عن ترحابه بالزيارة التي تعزز العلاقة الوطيدة بين الجهازين وتعميق التعاون المُثمر، الذي يربط هيئة الرقابة الإدارية بالمفتشية الحكومية الفيتنامية على مدار 24 عاما، وتُعتبر أحد الأمثلة الناجحة لبروتوكولات التفاهم ومذكرات التعاون الموقعة بين الهيئة ونظرائها من الأجهزة في مجال تبادل الخبرات لمكافحة الفساد والوقاية منه.



وأكد "الوزير" على العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام التي امتدت الى 55 عامًا، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة التي قام الوفد الفيتنامي بزيارتها توفر التدريب المستمر على أحدث سبل المكافحة؛ لتواكب تطور الجرائم من خلال أكثر من 200 برنامج تدريبى في كافة المجالات، كما وجه التحية للمفتش العام، رئيس المفتشية الحكومية بجمهورية فيتنام.



ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الفيتنامي عن سعادته والوفد المرافق له بالزيارة، التي قاموا بها لمقر هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، وكذا اكتسابهم للخبرات من خلال اطلاعهم على الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أعدتها مصر بكوادرها الوطنية، كما يتطلع لمزيد من التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.