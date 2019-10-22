يلا شوت stream مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA BEIN متعدد الجودات كورة لايف ريال مدريدNOW

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الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:42 م
جريدة الدستور
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يستضيف فريق جالطة سراي التركي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

ويمتلك الفريقان نقطة واحدة فقط في رصيدهما بالمجموعة الأولى.

ريال مدريد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، بينما تعادل بصعوبة في الجولة الثانية أمام كلوب بروج بهدفين لمثلهما.

أما جالطة سراي فقد تعادل سلبيًا في الجولة الأولى مع كلوب بروج، وخسر أمام سان جيرمان في الثانية بهدف دون رد.

مُعلق مباراة ريال مدريد وجالطة سراي:
يعلق عصام الشوالي على تلك المباراة.

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