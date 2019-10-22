تركيا تمدد الهدنة في شمال سوريا 6 أيام

قررت تركيا تمديد الهدنة في شمال سوريا، والتي كان مقررا لها أن تنتهي مساء اليوم الثلاثاء، 150 ساعة أخرى، أو أكثر من ستة أيام.



جاء ذلك حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء.