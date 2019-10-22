صديق: اعتمدنا على نظام "الخلخلة" فى نقل سكان أسوان من العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تطوير منطقة الصحابي، ونقل السكان من منطقة العشوائيات إلى مباني سكنية جاهزة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسلوب العمل في أسوان مختلف كثيرًا وذلك لأن الأهالي هناك لا يخرجون إلا إلى بيت آخر، ولذلك انتهجنا هناك أسلوب "الخلخلة".



وتابع: "معنى أسلوب الخلخلة أن يتم بناء مجموعة من العمارات على قطعة أرض، ويتم نقل السكان إليها، وبعدها يتم بناء منطقة أخرى على المناطق التي تم إخلاؤها لتسكين باقي السكان"، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يقم بالفرش ولكنه كان مجموعة من الجمعيات.



وأوضح أن هناك بعض البيوت تم رفع كفاءتها وظلت مكانها كما هي، وكشف أن تكلفة المشروع الأولى وصلت إلى 29 مليون جنيه، والمرحلة الثانية 70 مليون جنيه.

