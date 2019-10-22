طوارئ بالسكة الحديد لرفع آثار الأمطار

قال المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، إنه يقوم بالمتابعة المستمرة لجميع المحطات فى السكة الحديد، لضمان توفير النظافة الكاملة بالمحطات عقب سقوط الأمطار اليوم.



وأوضح "حتاتة" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه أصدر تعليمات لجميع العاملين بالشركة برفع حالة الطوارئ فى كل المواقع بالمحطات المختلفة، مشيرا إلى أن لا توجد أى مشاكل فى مواقع المحطات بالوجه القبلي، وفى محطات وسط الدلتا يوجد أمطار خفيفة فى المحطات، ولكن سرعان ما تعامل العمال معها لتنظيف المحطات.



وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتم التعامل مع مياه الأمطار بواسطة معدات وعمال الشركة يقومون بجرف المياه وإزالتها من المحطة حتى لا تؤثر على حركة الركاب.