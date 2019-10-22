الجندي لـ نساء المؤمنين: لا تختبرن الرجال في الأمور الجنسية

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العفة وغض البصر أمر مطلوب، ولكن سيطرة الرجل على نفسه مع امرأة في مثل موقف سيدنا يوسف عليه السلام هو معجزة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلٌ دعتْه امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ إلى نفسِها فقال: إنِّي أخافُ الله.



ووجه "الجندي" رسالة إلى نساء المسلمات، قائلا: يا نساء لا تختبروا الرجال في المسألة الجنسية، مشيرا إلى أن القرآن وصف الرجل في هذه المسألة بـ"المريض" متابعا بقول الله تعالى في سورة الأحزاب: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون": على الرجل أن يتحكم في نفسه ويحكم السيطرة عليها ويحرص على عدم الخلوة مع امرأة وأن يغض بصره ويتق الله في حديثه ولا يعطي لنفسه فرصة للوقوع في هذه المصيبة.

